Familiares pedem orações para motociclista que sofreu grave acidente

Dorival ao lado da moto em que sofreu o acidente - Crédito: Arquivo pessoal

Familiares do motociclista Dorival Messa que sofreu um grave acidente no dia pedem orações para que ele se recupere.

Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, Dorival continua internado em estado grave, mas seu quadro clínico é estável. Ele sofreu um fratura no membro inferior esquerdo e passou por cirurgia.

Segundo informações de testemunhas, Dorival pilotava a moto no sentido Ribeirão Bonito, quando atingiu a traseira de outra motocicleta que reduziu a velocidade por causa do radar. Em seguida caiu e acabou batendo contra o poste de sustentação do radar.

