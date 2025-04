Família Tijuco Preto prepara domingo especial com entrega de ovos de Páscoa no Zuzão

No próximo domingo, dia 20 de abril, a Família Tijuco Preto promete espalhar alegria e sabor no coração da comunidade com um evento especial de entrega de ovos de Páscoa no tradicional espaço do Zuzão, a partir das 10h da manhã.

A celebração vai além da entrega dos ovos: será um momento de confraternização aberto ao público, com pipoca, algodão doce, cachorro-quente e guaraná, brincadeiras com pula pula, futebol de salão, à vontade para as crianças e seus acompanhantes. E, como não poderia faltar, o coelhinho da Páscoa também marcará presença, ajudando nas entregas e posando para fotos com os pequenos.

A iniciativa é promovida pela Família Tijuco Preto, que há anos realiza ações solidárias e eventos comunitários com o objetivo de manter viva a união entre os moradores e proporcionar momentos especiais para as crianças.

“É uma forma de retribuir o carinho da comunidade e manter acesa a chama da alegria e da solidariedade”, disse um dos organizadores.

A expectativa é reunir dezenas de famílias para uma manhã de diversão, sabor e espírito pascal. A entrada é gratuita, e todos estão convidados a participar e celebrar juntos essa data tão simbólica.

