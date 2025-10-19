Família relata melhora no estado de saúde do pequeno Raphael e agradece corrente de orações

A família do pequeno Raphael Henrique, de apenas 2 anos, entrou em contato com o São Carlos Agora neste domingo (19) para informar que o menino continua internado na UTI, mas está respondendo bem ao tratamento.

Raphael se afogou em um lago de criação de peixes localizado em um assentamento sem-terra, em São Carlos, no começo do mês. Ele foi levado até a UPA Vila Prado, onde a equipe conseguiu reanimá-lo e estabilizar o seu quadro de saúde.

A família agradeceu as orações e mensagens de apoio que têm recebido e pediu que a corrente de fé continue pela recuperação do pequeno Raphael.

