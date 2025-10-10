Família relata melhora no estado de saúde do pequeno Raphael após pedidos de oração

Pequeno Rafael Henrique apresentou pequena melhora - Crédito: arquivo familiar

A família do pequeno Raphael Henrique, de apenas 2 anos, entrou em contato com o São Carlos Agora nesta sexta-feira (10) para informar que o menino apresentou uma pequena melhora em seu quadro clínico, dias após a publicação de uma reportagem no portal pedindo orações por sua recuperação.

No último domingo (5), Raphael se afogou em um lago de criação de peixes no assentamento sem-terra em São Carlos. Ele foi socorrido por familiares em parada cardíaca e levado até a UPA da Vila Prado. Ao chegar ao local, a equipe de plantão — composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais do SAMU — iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação.

O quadro era considerado gravíssimo, mas, com rapidez e precisão, as equipes conseguiram reverter a parada cardíaca e devolver os sinais vitais ao menino. O atendimento foi liderado pela Dra. Amanda e pelo Dr. Jânio, que atuaram por cerca de uma hora ininterrupta nas manobras de ressuscitação.

Após ser estabilizado, Raphael foi entubado e recebeu suporte avançado de vida. Devido à gravidade do caso, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada para realizar a transferência até a UTI Infantil da Santa Casa de São Carlos, onde o garoto permanece internado sob cuidados intensivos.

A família agradece todas as orações e mensagens de apoio recebidas e segue pedindo que a corrente de fé continue pela recuperação do pequeno Raphael.

