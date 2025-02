Mãe e filha que moram no CDHU com duas crianças precisam de doação de alimentos

Compartilhar no facebook

Família está praticamente sem alimentos -

Camila Maziero, de 35 anos, mora no CDHU com sua filha Victoria, de 20 anos, e seus dois netos, Artur (4 anos) e Antonela (1 ano). Ambas estão desempregadas e, apesar de receberem o Bolsa Família, a renda não é suficiente para cobrir todas as despesas, especialmente alimentação.

O aluguel da casa já compromete grande parte do valor que recebem, tornando difícil garantir comida e itens básicos para as crianças.

Segundo informações de Camila, ela já procurou o Fundo Social da cidade, mas como já recebem auxílio do governo federal, não poderia se benefeciada.

Quem puder ajudar com alimentos, doações ou qualquer forma de apoio, pode entrar em contato pelo telefone (16) 99740-6911 ou levar a doação diretamente para o endereço: CDHU – Condomínio 3, Bloco 2, Apartamento 224 A Toda ajuda será muito bem-vinda.

