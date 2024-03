Família perde todos os bens em incêndio no Aracy e pede ajuda

Tudo perdido: fogo devastou o interior da casa e todos os móveis foram queimados - Crédito: Divulgação

Um incêndio em uma casa localizada na rua Florisberto Aparecido da Silva, 345, fez com que uma família perdesse todos os móveis e os mantimentos. Três pessoas ficaram feridas e um homem de 33 anos está intubado na Santa Casa. A fatalidade aconteceu na noite desta quinta-feira, 14. Na casa moram a mãe e dois filhos.

Informações dão conta que uma das vítimas ficou com o rosto queimado e foi socorrido por populares à Santa Casa. A mãe da vítima teria inalado muita fumaça e foi socorrida pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à UPA Cidade Aracy. O acusado de atear fogo, com problemas psiquiátricos, também inalou fumaça e foi igualmente encaminhado à UPA do bairro.

As chamas foram de grande porte e intensidade e destruiu toda a casa e consequentemente os móveis. A família ficou ainda sem nenhum mantimento.

Uma campanha está sendo feita junto a população são-carlense no intuito de ajudar a família e quem puder doar móveis e mantimentos, entrar em contato pelo fone 16 99789-6781.

