Família pede vaga hospitalar para paciente oncológica internada na UPA

A dor não dá trégua há dias. Silvia Helena Oliveira Santos, 54 anos, moradora do bairro Planalto Paraíso, está internada na UPA do Santa Felícia com uma costela quebrada, enfrentando também o agravante de ser paciente oncológica. Segundo sua filha, Gisele, a situação se agravou nos últimos dias: "Minha mãe está há três dias sem conseguir se alimentar, com dores intensas, mesmo recebendo morfina de quatro em quatro horas."

A família luta para conseguir uma vaga de internação em um hospital que possa realizar exames mais completos, como a Santa Casa ou o Hospital Escola da cidade. "Nos dizem que não há necessidade de internação, porque o osso já está colando e a dor deve diminuir. Mas só piora. Nosso medo é que essa dor seja algo mais sério, uma complicação da doença", desabafa Gisele.

Silvia segue na UPA, sem respostas, com fortes dores e sem conseguir se alimentar. A família clama por ajuda, por uma avaliação mais aprofundada e uma transferência para um hospital.

