(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Cidade

Família pede orações por menino que se afogou em São Carlos

Equipe da UPA Vila Prado e do SAMU atuou por uma hora para reanimar a criança, que foi transferida em estado grave para a Santa Casa

06 Out 2025 - 08h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Família pede orações por menino que se afogou em São Carlos - Crédito: arquivo pessoal Crédito: arquivo pessoal

Familiares do menino Raphael Henrique, de 2 anos, que se afogou na manhã deste domingo (5) em um lago de criação de peixes no assentamento sem terra em São Carlos, pedem orações pela recuperação dele, pois seu estado de saúde é extremamente grave. 

Raphael foi socorrido por familiares em parada cardíaca e levado até a UPA da Vila prado. Ao chegar ao local, a equipe de plantão — composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais do SAMU — iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação.

O quadro era considerado gravíssimo, mas, com rapidez e precisão, as equipes conseguiram reverter a parada cardíaca e devolver os sinais vitais ao menino. O atendimento foi liderado pela médica Dra. Amanda e pelo Dr. Jânio, que atuaram por cerca de uma hora ininterrupta nas manobras de ressuscitação.

Após a estabilização, a criança foi entubada e recebeu suporte avançado de vida. Diante da gravidade do caso, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada para realizar a transferência até a UTI Infantil da Santa Casa de São Carlos, onde permanece internada.

 

Leia Também

Força Aérea realiza treinamento de evacuação aeromédica em São Carlos
Cidade10h47 - 06 Out 2025

Força Aérea realiza treinamento de evacuação aeromédica em São Carlos

SAAE realiza manutenção corretiva no sistema de bombeamento do Cidade Aracy
Cidade10h33 - 06 Out 2025

SAAE realiza manutenção corretiva no sistema de bombeamento do Cidade Aracy

Metanol na mira: operação conjunta fiscaliza distribuidora de bebidas em São Carlos
Cidade06h46 - 06 Out 2025

Metanol na mira: operação conjunta fiscaliza distribuidora de bebidas em São Carlos

Feira Popular do Livro oferece títulos para todas as idades
Praça do Mercado07h33 - 05 Out 2025

Feira Popular do Livro oferece títulos para todas as idades

Prefeitura amplia atendimento da Linha 34 e cria novo ponto no Parque Novo Mundo
Transporte público 07h14 - 05 Out 2025

Prefeitura amplia atendimento da Linha 34 e cria novo ponto no Parque Novo Mundo

Últimas Notícias