Família pede orações por menino que se afogou em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

Familiares do menino Raphael Henrique, de 2 anos, que se afogou na manhã deste domingo (5) em um lago de criação de peixes no assentamento sem terra em São Carlos, pedem orações pela recuperação dele, pois seu estado de saúde é extremamente grave.

Raphael foi socorrido por familiares em parada cardíaca e levado até a UPA da Vila prado. Ao chegar ao local, a equipe de plantão — composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais do SAMU — iniciou imediatamente os procedimentos de reanimação.

O quadro era considerado gravíssimo, mas, com rapidez e precisão, as equipes conseguiram reverter a parada cardíaca e devolver os sinais vitais ao menino. O atendimento foi liderado pela médica Dra. Amanda e pelo Dr. Jânio, que atuaram por cerca de uma hora ininterrupta nas manobras de ressuscitação.

Após a estabilização, a criança foi entubada e recebeu suporte avançado de vida. Diante da gravidade do caso, a Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada para realizar a transferência até a UTI Infantil da Santa Casa de São Carlos, onde permanece internada.

