Família pede orações para o radialista Valdir Penteado

Valdir Penteado segue internado na UTI - Crédito: Arquivo pessoal

O repórter Valdir Francisco Penteado, de 61 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos após passar por uma cirurgia no cérebro. O estado de saúde do jornalista ainda é considerado muito grave, conforme informou a equipe médica à família.

Valdir passou mal no dia 22 de julho e foi socorrido pelo SAMU até a UPA do bairro Santa Felícia, apresentando pressão arterial elevada mesmo com uso de medicação. No dia seguinte, 23 de julho, ele foi transferido para a Santa Casa, onde exames confirmaram que havia sofrido os dois tipos de acidente vascular cerebral (AVC): o isquêmico e o hemorrágico.

Apesar da gravidade, o repórter permaneceu consciente nos primeiros dias de internação, reconhecendo familiares. No entanto, por volta das 22h do dia 24 de julho, ele precisou ser intubado. Na sexta-feira (25), Valdir foi submetido a uma cirurgia cerebral que durou cerca de uma hora e meia. Segundo os médicos, o procedimento foi bem-sucedido.

No sábado (26), durante o horário de visita, o jornalista apresentou sinais de consciência: abriu os olhos, mexeu os pés, fez gestos com o polegar e apertou as mãos de seus familiares. Desde então, permanece sedado e intubado.

A equipe médica havia programado uma ressonância magnética para a noite do dia 29, mas decidiu adiar o exame. A nova previsão é que o procedimento seja realizado na noite desta quarta-feira (30), com os resultados sendo repassados à família na tarde do dia 31.

A família pede orações pela recuperação de Valdir, que é conhecido por seu trabalho na imprensa local e por ser uma pessoa religiosa e muito querida na cidade.

