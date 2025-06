Família pede ajuda para tratamento urgente de morador de São Carlos com risco de perder a visão

A família do senhor Sebastião Pereira Ramos, de 63 anos, morador do bairro São Carlos 8, está fazendo um apelo comovente às autoridades por ajuda médica urgente. Diabético, Sebastião está com a visão extremamente comprometida e corre sério risco de perder totalmente a visão caso não inicie rapidamente o tratamento oftalmológico necessário.

Há cerca de um ano, ele passou por atendimento no AME, onde, segundo os familiares, não foi detectada nenhuma anormalidade grave na época. Foi orientado a procurar um especialista em Araraquara, porém, devido ao alcoolismo que enfrentava na época, não conseguiu comparecer à consulta. “Naquele momento, ele ainda bebia muito e não entendíamos a gravidade do problema. O médico não nos alertou sobre os riscos reais”, conta a irmã de Sebastião.

Nos últimos dois meses, no entanto, o quadro se agravou consideravelmente. Sebastião praticamente não consegue enxergar. A mudança veio com a decisão dele de abandonar o álcool, o que incentivou a família a buscar novamente ajuda médica.

Com o apoio de amigos e doações, foi possível levá-lo a uma consulta particular. O diagnóstico foi alarmante: sua condição ocular é crítica e requer tratamento com laser ou cirurgia com urgência. A família já deu entrada no sistema Cross para atendimento pelo SUS, mas a longa fila de espera preocupa. “Ele pode perder completamente a visão se tiver que esperar”, diz a irmã, emocionada.

A situação é ainda mais delicada porque Sebastião não possui nenhuma renda e depende da solidariedade das pessoas ao seu redor. “Estamos desesperados. Só queremos que ele consiga tratamento antes que seja tarde demais”, conclui a família.

Quem puder ajudar de alguma forma, o contato da irmã, Luzia, é: (16) 99357-7047

