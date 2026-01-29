Família pede ajuda para transferência de jovem internado em estado grave na Santa Casa de São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

A família de Mauro Cesar Moreira dos Santos, de 21 anos, faz um apelo por ajuda para conseguir a transferência do jovem, que está internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos, após ter mais de 50% do corpo queimado no bairro Cidade Aracy.

Segundo familiares, Mauro teve uma parada cardíaca por volta das 13h desta quarta-feira (28) e, desde então, encontra-se em coma, entubado e sob cuidados intensivos. A Santa Casa teria informado que não dispõe de tratamento e suporte específicos necessários para o quadro clínico do paciente, motivo pelo qual foi solicitada a transferência urgente para um hospital especializado no tratamento de queimados, preferencialmente em Ribeirão Preto.

No entanto, até o momento, não há vaga disponível para a transferência, o que tem causado grande apreensão à família. “O estado dele é muito grave, e ele precisa urgentemente de cuidados que não estão disponíveis aqui”, relatam os familiares.

Ainda de acordo com a família, tentativas de contato com autoridades e vereadores foram feitas na esperança de agilizar a liberação de uma vaga hospitalar, mas nenhuma resposta foi obtida até agora.

Mauro Cesar Moreira dos Santos é gerente de lanchonete, em São Carlos, e a família pede que a situação ganhe visibilidade para que autoridades de saúde ou órgãos competentes possam intervir e viabilizar a transferência.

“Pedimos que essa mensagem chegue a alguém que possa nos ajudar. Ele precisa ser levado para um hospital que tenha condições de cuidar dele”, reforça a família, que também solicita correntes de oração e apoio da população.

O caso segue em acompanhamento, enquanto familiares aguardam, com urgência, uma solução para a transferência do jovem.

