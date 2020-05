Família mora em casa ‘condenada’ e pede ajuda para poder reconstruí-la

A dona de casa Micheli pede ajuda: residência onde mora está 'condenada' - Crédito: Divulgação

Uma família composta por sete pessoas (dois adultos e cinco crianças) passa por extrema necessidade no Cidade Aracy. Eles moram em uma casa com as estruturas comprometidas na rua Hilário Martins Dias, 782 (antiga rua 20).

A residência terá que ser demolida, mas como a família não reúne condições financeiras, necessita da ajuda da população. O São Carlos Agora inicia uma campanha solidária para que um novo lar possa ser reerguido e amparar esta família são-carlense.

No início da tarde desta quinta-feira, 28, o portal conversou com a dona de casa Micheli Kelin Lima, 27 anos. Ela mora com o marido Luís Alberto Araújo da Silva, 37 anos, pintor e com os filhos Keldemir, 14 anos, Kelly (13), Kalvin (12), Vitória (5) e Brener (1 ano e 7 meses).

Sem condições financeiras, Micheli revelou o motivo que levou a procurar o SCA. “A única renda da família é o salário do meu marido. Compramos os alimentos e pagamos as contas. O dinheiro dá para isso apenas”, disse.

CRESCEU NA CASA

Micheli disse a casa é própria e reside há 21 anos no mesmo endereço. Porém, com o passar dos anos, a estrutura ficou comprometida e se agravou nas últimas semanas.

“Fui criada no Cidade Aracy e aqui fiz minha vida. Mas há algumas semanas notamos trincos nas paredes e recentemente meu marido foi tomar banho e ele escorregou. Ao se escorar em uma parede, ela veio abaixo. Chamamos alguns pedreiros e todos disseram que dois cômodos estão comprometidos. Inclusive onde dormem meus filhos”, disse.

Micheli afirmou que sua casa tem três cômodos (mais o banheiro) e depois que caiu parte da parede do banheiro, os filhos passaram a dormir na casa dos avós.

“Eu e meu marido ficamos em um quarto construído nos fundos. Ele é mais recente e seguro. Temos que ficar para tomar conta da casa. Temos poucas coisas, mas cuidamos de tudo”, comentou.

CAMPANHA

Diante de uma situação dramática em época de pandemia da Covid-19, a família fez um pedido e o SCA inicia uma campanha solidária: o desejo de Micheli, do marido Luís Alberto e dos filhos é que pessoas possam doar materiais para construção e que eles possam reconstruir a casa em sistema de mutirão.

“Não queremos nada demais. O suficiente para que minha família possa viver em segurança. Pedimos de coração para que as pessoas possam nos dar uma força neste momento, pois minha família não reúne condições para comprar o que é necessário”, disse Micheli.

Quem puder fazer doação de material de construção, basta entrar em contato com Micheli pelo fone 16 99163-5889, ou ir diretamente em sua residência, na rua Hilário Martins Dias, 782 (antiga rua 20)

