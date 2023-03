Família e amigos dão o último adeus ao policial civil Lúcio Valenti

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

É grande a movimentação no memorial Sinsef, em São Carlos. Amigos e familiares estão reunidos para a último adeus ao policial civil Lúcio José Valenti, que morreu ontem, aos 41 anos, após complicações devido a uma cirurgia. O clima no velório é de muita comoção.

Lúcio era casado com a com a advogada e Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de São Carlos, Danieli Favoretto Valenti. Nas redes sociais, ela publicou uma mensagem de despedida ao marido. "Que Deus te receba de braços abertos! Tenha certeza que continuarei a fazer pelas pequenas tudo o que fizemos e faríamos juntos! Aí de cima você vai se orgulhar de nós!", diz um trecho da publicação. Além da esposa, Lúcio deixa duas filhas.

Por volta das 11h30 o cortejo sairá do memorial e seguirá até o Cemitério Jardim da Paz, onde o corpo será sepultado por volta das 12h.

