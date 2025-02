Família do CDHU recebe doações suficientes após reportagem do SCA

Compartilhar no facebook

Crédito: arquivo pessoal

Graças à solidariedade dos leitores, a família que vive no CDHU e enfrentava dificuldades financeiras recebeu doações suficientes de alimentos após a publicação da reportagem do SCA. Com isso, não há mais necessidade de novas contribuições.

A família, composta por uma mãe, sua filha e dois netos, mora em um apartamento alugado e enfrenta dificuldades devido ao desemprego e à insuficiência do benefício do Bolsa Família para cobrir todas as despesas, especialmente o aluguel.

Emocionadas com o apoio recebido, elas agradecem a todos que contribuíram com as doações.

