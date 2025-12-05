Família do Aracy II busca cama hospitalar para idosa com metástase

Clarice, de 67 anos, enfrenta um quadro de metástase, após um câncer inicialmente identificado na mama se espalhar pelo corpo. Durante o tratamento, ela também sofreu um AVC, o que agravou sua condição e exige cuidados especiais.

Segundo os familiares, apesar de ter sido liberada pelos médicos, ela não pode deixar o hospital sem o equipamento adequado, pois não há condições de acomodá-la com segurança em casa.

“Ela recebeu alta hoje, mas não conseguimos levá-la para casa porque falta a cama hospitalar. Só com ela conseguiremos cuidar dela direito”, explicou a família.

Quem puder doar, emprestar ou indicar alguém que possa ajudar com a cama hospitalar, pode entrar em contato pelo número: (16) 9 9784-1826 (WhatsApp).

A família de Clarice Lopes, moradora do Cidade Aracy II, em São Carlos, está mobilizando a comunidade para conseguir uma cama hospitalar, item necessário para que ela possa voltar para casa após receber alta nesta sexta-feira.