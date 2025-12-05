(16) 99963-6036
sexta, 05 de dezembro de 2025
Cidade

Família do Aracy II busca cama hospitalar para idosa com metástase

05 Dez 2025 - 11h47Por Jéssica C.R.
A família de Clarice Lopes, moradora do Cidade Aracy II, em São Carlos, está mobilizando a comunidade para conseguir uma cama hospitalar, item necessário para que ela possa voltar para casa após receber alta nesta sexta-feira.
 
Clarice, de 67 anos, enfrenta um quadro de metástase, após um câncer inicialmente identificado na mama se espalhar pelo corpo. Durante o tratamento, ela também sofreu um AVC, o que agravou sua condição e exige cuidados especiais.
 
Segundo os familiares, apesar de ter sido liberada pelos médicos, ela não pode deixar o hospital sem o equipamento adequado, pois não há condições de acomodá-la com segurança em casa.
 
“Ela recebeu alta hoje, mas não conseguimos levá-la para casa porque falta a cama hospitalar. Só com ela conseguiremos cuidar dela direito”, explicou a família.
 
Quem puder doar, emprestar ou indicar alguém que possa ajudar com a cama hospitalar, pode entrar em contato pelo número: (16) 9 9784-1826 (WhatsApp).

