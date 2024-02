Família decide doar órgãos de mulher que morreu atropelada por moto no Eduardo Abdelnur

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Em um gesto de amor ao próximo, familiares de Alcione Cristina Mattos, 45, decidiram pela doação dos rins e fígado. Ela morreu na noite da última sexta-feira (2) após ficar internada na Santa Casa depois que foi atropelada por uma moto no residencial Eduardo Abdelnur, no dia 28 de janeiro. O condutor do veículo estava embriagado.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Alcione.

O CASO

Segundo consta em boletim de ocorrência, o motociclista estaria em um churrasco e por motivos pessoais, pegou a moto de uma pessoa emprestada e saiu para uma volta quando, segundo ele, uma mulher teria atravessado a rua e foi atingida pela moto.

Alcione foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Santa Casa e informações dos profissionais de saúde que a atenderam, sofreu traumatismo craniano e passou por cirurgia.

Já o motociclista foi detido por PMs que foram solicitados via Copom e apuraram que pessoas queriam agredi-lo após o acidente. Consta ainda que a moto, foi retirada do local por terceiros.

Já o motociclista foi detido e encaminhado à CPJ e após passar pelo teste de bafômetro, constou estar embriagado e após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também