A família do paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos desde o último domingo foi localizada. O homem, de aproximadamente 45 anos, deu entrada no hospital após ser socorrido pelo SAMU, depois de sofrer uma queda de aproximadamente três metros de altura em via pública.

O Serviço Social da Santa Casa havia mobilizado esforços para identificá-lo, entrando em contato com o Centro de Referência da População em Situação de Rua (Centro POP) e fazendo um apelo público. Felizmente, os familiares foram encontrados e já estão em contato com a equipe do hospital.

A Santa Casa agradece a todos que ajudaram na divulgação e reforça seu compromisso com o acolhimento e cuidado dos pacientes.

