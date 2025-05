Família de paciente celebra alta e emociona equipe do Serviço de Atenção Domiciliar da Santa Casa

Anna Liz foi atendida por todos os profissionais da equipe multiprofissional do SAD - Crédito: Divulgação

O mês de maio foi marcado por uma despedida emocionante na Santa Casa de São Carlos. A pequena Anna Liz Rodrigues Ferreira, acompanhada pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) desde 28 de junho de 2023, recebeu alta no dia 9 de maio de 2025, encerrando um ciclo de cuidados intensivos e acolhimento prestado por uma equipe dedicada e afetuosa.

O SAD é um serviço indicado para pessoas que estejam em situações nas quais a atenção domiciliar é a mais apropriada para seu tratamento. Ele funciona como uma extensão do cuidado hospitalar, levando assistência multiprofissional até a residência dos pacientes. Para ter acesso ao SAD, é necessário que o paciente tenha o perfil estipulado pelo programa do governo federal. Os encaminhamentos podem ser feitos pela Rede Básica de Saúde do Município ou por procura espontânea.

Durante o acompanhamento, Anna Liz foi atendida por todos os profissionais da equipe multiprofissional do SAD, com foco em sua reabilitação. Agora, seguirá em atendimento longitudinal com suporte da atenção básica e especializada. A alta, recebida com muita alegria e emoção, também deixou saudades na família e nos profissionais envolvidos. “Nos despedimos da equipe com o coração apertado. Foram momentos incríveis, com muito cuidado, acolhimento e superações. Cada visita, cada conversa e cada gesto de carinho ficará guardado em nossos corações. Vocês foram essenciais na trajetória da Anna Liz e da nossa família. Nosso muito obrigada”, expressou a família em uma comovente mensagem de gratidão.

Um dos momentos mais especiais desse vínculo foi protagonizado pelo crachá usado pelos profissionais do SAD, que sempre chamava a atenção de Anna Liz durante os atendimentos. Como gesto de carinho, a equipe, com o apoio da diretoria da Santa Casa, providenciou um crachá personalizado para a pequena, tornando-a oficialmente parte da equipe em um símbolo de afeto e reconhecimento.

A coordenadora do SAD, Gabriela Carizani, destacou a importância da conexão criada entre equipe e família. “Vivemos cada etapa ao lado da Anna Liz e dos seus familiares, com todo o empenho e carinho. A alta é um momento de conquista e alegria, mas também de saudade. Nos sentimos honrados por fazer parte dessa história e desejamos que ela continue cheia de saúde e amor.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, também expressou seu reconhecimento ao trabalho desenvolvido. “O SAD é uma extensão do cuidado hospitalar dentro da casa dos nossos pacientes. Saber que conseguimos transformar a vida da Anna Liz e oferecer suporte a essa família com tanto zelo é motivo de orgulho. Parabenizo toda a equipe pelo trabalho exemplar e pela sensibilidade em cada detalhe.”

