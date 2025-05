Família de homem internado na Santa Casa sem identificação é localizada

Após a divulgação de uma foto com a tatuagem de um homem internado sem identificação, a Santa Casa de São Carlos conseguiu localizar seus familiares. Parentes do paciente, residentes no Mato Grosso do Sul, reconheceram a imagem e entraram em contato com o hospital. Eles estão a caminho da cidade para reencontrá-lo.

O homem, que possui pele morena, cerca de 1,76m de altura e aproximadamente 71kg, foi admitido no hospital sem documentos ou informações que permitissem sua identificação. A divulgação da imagem da tatuagem foi fundamental para que os familiares pudessem reconhecê-lo e entrar em contato rapidamente.

