sábado, 20 de setembro de 2025
Cidade

Família aguarda há quatro dias transferência de paciente esquizofrênico internado na UPA Vila Prado

20 Set 2025 - 14h06Por Jessica Carvalho R.
Maria Josefa de Lima, mãe de Fábio Henrique Lima entrou em contato com o São Carlos Agora relatando a demora na transferência de seu filho de 36 anos, diagnosticado com esquizofrenia, que está internado há quatro dias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. 

Segundo relato da mãe, idosa, o paciente apresenta surtos constantes e comportamento agressivo, necessitando de avaliação especializada de um psiquiatra, ela afirma que apesar de receber medicações, os efeitos têm sido contrários e não controlam os surtos. “Estamos há quatro dias sem dormir, dia e noite ao lado dele. Há 15 dias ele já havia sido internado no Hospital Universitário, onde permaneceu nove dias. Recebeu alta, mas voltou a apresentar crises”, relatou.

A família afirma que a transferência depende da regulação pelo sistema estadual CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), mas até o momento a vaga não foi liberada. “Estamos desesperados, precisamos de ajuda”, desabafou a mãe.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Santa Casa e o HU e aguarda posicionamento. A reportagem também procurou a assessoria da Prefeitura, que informou que a transferência realmente depende da liberação pelo CROSS.

