"Falta de insumos para a merenda marca a volta às aulas", afirma Lineu

Merenda escolar - Crédito: Agência Brasil

O vereador Lineu Navarro (PT), em seu discurso na sessão da Câmara desta terça-feira (11), criticou a falta de alimentos para a merenda das escolas municipais de São Carlos na semana de retorno às aulas. O parlamentar recebeu diversas denúncias de merendeiras e profissionais das escolas, além de pais de alunos sobre a falta de alimentos básicos para produzir a merenda.

Lineu visitou cerca de 10 unidades escolares nesta semana e constatou essa triste realidade. "Não há nenhuma fruta nas escolas municipais, nenhuma carne logo no início das aulas. Arroz, feijão e diversos insumos foram entregues em quantidade inferior ao necessário. Existe uma total desorganização no fornecimento da alimentação para as escolas em São Carlos". O vereador teve acesso à informação de que, inclusive, diretoras e servidores chegaram a arcar com a compra desses itens essenciais para garantir que as crianças não ficassem sem se alimentar.

"A Prefeitura não está dando o devido peso para a questão da alimentação escolar e o seu processo de auxiliar a garantia da segurança alimentar e nutricional das crianças que estudam nas diversas escolas do município. Começaram mal", enfatizou Lineu.

Leia Também