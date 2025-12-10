(16) 99963-6036
Falta de energia provoca suspensão do fornecimento de água em bairros de São Carlos

10 Dez 2025 - 17h58Por Jessica
saae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agorasaae - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou nesta quarta-feira (10/12/2025) que o abastecimento de água está temporariamente comprometido em algumas regiões da cidade devido à falta de energia elétrica.

A interrupção afeta principalmente as áreas atendidas pela Captação do Espraiado, sem energia desde às 12h00, e os bairros Vila Nery e Rui Barbosa, com parada do fornecimento iniciada às 14h40.

As equipes do SAAE já estão acompanhando a situação e aguardam a normalização do fornecimento de energia para restabelecer a distribuição de água.

O órgão solicita à população que economize água durante este período e reforça a importância do consumo consciente até a retomada completa do abastecimento.

 

