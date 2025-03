Falta de Ã¡gua continua para moradores de bairros de SÃ£o Carlos

Torneira - Falta de água - Crédito: Agência Brasil

Moradores dos bairros Antenor Garcia, Cidade Aracy, Presidente Collor e Santa Felícia, em São Carlos, estão enfrentando novamente problemas com a falta de abastecimento de água. Segundo os relatos da população, o problema persiste desde a última sexta-feira, causando transtornos e indignação.

Muitos moradores relatam dificuldades para realizar atividades básicas do dia a dia e cobram soluções mais eficazes para evitar novas falhas no serviço.

Um dos residentes do bairro Antenor Garcia, que entrou em contato com o SCA, expressou sua insatisfação com a situação: "Me desculpa a indignação, mas não merecemos isso. Isso é desumano. Meu filho e o filho da minha amiga não foram à escola hoje porque não temos água nem para tomar banho", desabafou.

O SCA procurou a assessoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) na manhã desta terça-feira e, até o momento, aguarda um posicionamento oficial da autarquia sobre o problema e as providências que serão tomadas para normalizar o abastecimento na cidade.

