Falta água em vários bairros de São Carlos

Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Desde ontem (3) a redação do São Carlos Agora vem recebendo dezenas de reclamações de falta de água via Whatsapp, em vários bairro da cidade, entre eles: Cidade Aracy, Embaré, Santa Angelina, Cruzeiro do Sul. Também recebemos denúncia de falta de água no CDHU, em Ibaté. A população reclama que não consegue lavar louças e nem tomar banho, já que em muito imóveis não há caixa d´água.

Água vaza de caminhão no reservatório do Village Damha III. Foto SCA

Se por um lado falta água nas torneiras em várias regiões, no reservatório do Village Damha III há desperdício de água potável. Na manhã deste domingo (4) o SCA flagrou um enorme vazamento em uma carreta que abastecia água que seria levada para outros reservatórios onde falta água.

Provavelmente o problema foi causado por defeito em alguma válvula. Equipes do SAAE já estão local realizando o conserto.

O São Carlos Agora entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e aguarda uma resposta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também