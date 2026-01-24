Falha em poço pode afetar abastecimento em bairros de São Carlos neste sábado

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informou que o Poço do Douradinho apresentou, neste sábado (24), uma falha no conjunto motobomba, provocando a paralisação total da unidade. O problema foi identificado após variação anormal nos parâmetros elétricos de operação, com queda significativa da corrente de trabalho e desligamento do sistema.

De acordo com a autarquia, o diagnóstico técnico apontou a queima da bomba submersa, componente essencial do conjunto motobomba. A causa do incidente ainda está sendo apurada, mas pode estar relacionada a uma anomalia elétrica no sistema de acionamento e/ou sobrecarga do equipamento.

Para o restabelecimento da operação, será necessária a retirada do conjunto motobomba para substituição da bomba, além da inspeção dos dispositivos de proteção elétrica, cabos de alimentação, soft starter e demais componentes do sistema. Durante a execução da manutenção corretiva, poderá haver redução de pressão no abastecimento de água nas regiões atendidas pelo poço.

As áreas que podem ser impactadas incluem os bairros Douradinho, Jardim São Rafael e Jardim Tangará. Para minimizar os transtornos à população, o SAAE informou que realizará manobras operacionais nas redes de distribuição e disponibilizará caminhões-pipa para atendimento emergencial, conforme a necessidade.

Equipes técnicas e de manutenção do SAAE seguem mobilizadas para a execução dos serviços, com o objetivo de retomar a operação dentro dos padrões de segurança, confiabilidade e eficiência do sistema. A autarquia informou ainda que novas atualizações serão divulgadas conforme o andamento das intervenções técnicas.

Leia Também