FAI busca empresas para remover eucaliptos e garantir segurança em área da UFSCar

Eucaliptos com aproximadamente 15 anos de idade vão ser retirados da UFSCar no campus em São Carlos por questão de segurança. As árvores ficam em uma área de 7.200 metros quadrados, perto da quadra do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e, justamente pela idade avançada, podem trazer riscos a quem circula próximo à região.

Por isso, a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está recebendo propostas de empresas que prestem serviços de corte, carregamento e transporte de eucaliptos e façam a limpeza da área.

Para se inscrever na seleção, as empresas interessadas devem enviar representantes devidamente qualificados e identificados para uma visita técnica ao local de onde serão retirados os eucaliptos. O encontro está marcado para o dia 27 de março, com duas opções de horário: às 9h30 ou às 14h. As duas visitas serão conduzidas pelos técnicos representantes do projeto.

O ponto de encontro entre os representantes das empresas interessadas e representantes do projeto será na portaria do Instituto Federal de São Carlos (IFSP). Depois da visita, as empresas devem enviar as propostas até às 18h do dia 1 de abril pelo e-mail jessica.bertogo@fai.ufscar.br.

