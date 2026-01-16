Faculdade Sebrae oferece cursos superiores EAD

O começo do ano é tradicionalmente marcado por planos e novas metas, entre elas iniciar uma graduação, fazer um MBA ou até mesmo cursos de curta duração. O que muita gente ainda não sabe é que o Sebrae-SP também atua no ensino superior, por meio da Faculdade Sebrae, instituição voltada à formação de profissionais com mentalidade empreendedora.

Com nota máxima do Ministério da Educação (MEC), a Faculdade Sebrae oferece cursos de graduação, MBA, pós-graduação e formações de curta duração, com foco prático em gestão, inovação e empreendedorismo. Em São Carlos, o Sebrae-SP conta com um polo de ensino, além de ampla oferta na modalidade de educação a distância (EAD), permitindo flexibilidade para quem precisa conciliar estudos, trabalho e negócios próprios.

“O principal diferencial da Faculdade Sebrae é a formação orientada para a prática empreendedora. O aluno vivencia desafios reais, desenvolve projetos e aprende a empreender na prática, com uma metodologia conectada ao ecossistema de negócios”, explica o analista de negócios Vinicius Cavalari.

Entre os cursos de graduação EAD estão Administração, Tecnólogo em Gestão Comercial e Tecnólogo em Processos Gerenciais, com previsão de início das turmas no dia 9 de fevereiro. A instituição também oferece o MBA em Gestão de Negócios (EAD), com previsão de abertura de turmas nos meses de abril, junho, setembro e outubro, além de cursos de curta duração EAD voltados a competências estratégicas do mercado, como Business Intelligence, crescimento por tecnologias digitais e desenvolvimento pessoal.

A proposta educacional da Faculdade Sebrae é alinhada à atuação da instituição como fomentadora do empreendedorismo no país. Os cursos desenvolvem competências como protagonismo, liderança, criatividade e visão estratégica, preparando tanto empreendedores quanto profissionais que desejam crescer dentro das organizações. “Os professores possuem vivência real em empreendedorismo e gestão, o que torna o aprendizado mais concreto, atual e aplicável”, destaca Cavalari.

Essa abordagem prática também é percebida pelos alunos. Para Mariane Morais, consultora empresarial que concluiu o MBA em Gestão de Negócios da Faculdade Sebrae em dezembro de 2025, a metodologia aplicada faz diferença no dia a dia profissional. “Os conteúdos são trabalhados a partir de problemas reais das empresas, o que torna o aprendizado mais profundo e aplicável. O curso elevou meu nível de atuação como consultora, trazendo mais segurança estratégica, novas ferramentas e consistência nos resultados”, afirma.

Além da formação acadêmica, os alunos têm contato direto com o ecossistema Sebrae, ampliando o acesso a conteúdos, soluções, orientação técnica e uma rede voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios.

A Faculdade Sebrae conta com um polo de ensino em São Carlos, localizado na Avenida Bruno Ruggiero Filho, 649 – Santa Felícia. O telefone é (16) 3362-1820. Mais informações sobre cursos, formas de ingresso e inscrições estão disponíveis em faculdadesebrae.com.br.

