São Carlos irá ganhar fábrica de máquinas agrícolas no próximo ano - Crédito: divulgação

Uma sociedade entre o grupo nacional Piccin e a fabricante Crucianelli, da Argentina, que produz semeadoras e plantadeiras, irá fazer com que São Carlos passe a contar com uma fábrica de máquinas agrícolas.

De acordo com o site Usinagem Brasil, o acordo entre representantes das duas empresas foi assinado no início deste mês durante a feira Agroactiva, realizada em Santa Fé, na Argentina. Serão investidos inicialmente R$ 25 milhões no projeto, sendo que um prédio onde irá abrigar a fábrica já foi alugado em São Carlos.

De acordo com o joint venture, inicialmente as plantadeiras da Crucianelli serão montadas na unidade são-carlense, com partes das peças importadas da Argentina e o restante, fabricado no Brasil.

Marcos Torrealday, gerente comercial de Crucianelli, em entrevista ao jornal argentino Clarín Rural, de acordo com o site, no início de 2024 a joint venture já contará com as primeiras plantadeiras montadas no Brasil para a realização de demonstrações e participar em exposições.

Com sede em Santa Fé, na Argentina, a Crucianelli emprega 520 pessoas e fatura US$ 150 milhões por ano, só na fábrica de plantadeiras. A empresa também atua nos segmentos de fundição, processamento de chapas e agricultura de precisão. Conta com distribuidores no Uruguai, Bolívia, Brasil, Bulgária, Rússia, África do Sul e Angola. Ainda este ano estará presente também no mercado da Romênia. A meta da empresa é aumentar o faturamento anual para US$ 250 a 270 milhões até 2030, postou o Usinagem Brasil.

