Extensão universitária do ICMC-USP é destaque no WebMedia 2025 e conquista prêmios nacionais

Três trabalhos de extensão e outro de iniciação científica do ICMC foram menção honrosa no WebMedia2025 (Crédito da imagem: Arquivo Pessoal ) -

A extensão universitária do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, teve papel de destaque no 31º Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web (WebMedia), considerado o principal evento do país na área de sistemas multimídia e web. Três projetos do Instituto foram premiados durante o evento, além de uma menção honrosa concedida a um trabalho de iniciação científica.

Voltada exclusivamente a iniciativas de impacto social, a trilha WebMedia for Everyone (W4E) reconheceu dois projetos de extensão do ICMC. Um deles foi o Dev.Learn – Relato de experiência de um curso de extensão para ensinar a desenvolver sites, coordenado pela professora Sarita Mazzini Bruschi, que tem como foco aproximar a universidade de estudantes do ensino médio por meio do ensino de desenvolvimento web. O outro projeto premiado foi o Ganesh – Um grupo de extensão para ensino de segurança da informação, coordenado pela professora Kalinka Castelo Branco, que alia excelência técnica a ações de conscientização voltadas ao público em geral.

A professora Kamila Rios, que coordenou a trilha W4E ao lado das docentes Bruna Cunha e Leo Ribeiro, todas do ICMC, explicou que o processo de seleção foi criterioso. “As escolhas foram pautadas, de fato, pelo caráter extensionista e pelos cuidados éticos. Muitos trabalhos submetidos não eram extensão, mas sim recortes de pesquisa com participação da comunidade, o que não se encaixava no propósito da trilha. Tivemos 14 submissões e sete aceites, sendo seis do ICMC”, destacou a docente, que também preside a Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) do Instituto.

Outro reconhecimento importante veio com o Prêmio WebMedia Luiz Fernando 2025, um dos mais simbólicos do simpósio, que concedeu menção honrosa ao trabalho Curso de inteligência artificial para idosos: inclusão digital e bem-estar em saúde, desenvolvido pela estudante Caroline Lira em coautoria com a professora Kamila Rios. “Luiz Fernando era um professor muito engajado em causas sociais. Receber esse prêmio tem um significado afetivo enorme para mim, como docente e extensionista”, afirmou Kamila.

Além das ações extensionistas, o artigo Reversão anaglífica baseada em método rápido, de autoria do aluno Felipe Carneiro Machado e do professor Rudinei Goularte, recebeu menção honrosa no Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica (CTIC), reforçando a qualidade da produção acadêmica do Instituto.

Promovido anualmente pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), o WebMedia 2025 foi realizado entre os dias 10 e 14 de novembro, no Rio de Janeiro, reunindo pesquisadores, estudantes e profissionais em uma programação que incluiu palestras, painéis, cursos e workshops.

Durante o evento, os estudantes também relataram experiências positivas ao apresentar os projetos. Renan Parpinelli Scarpin, integrante do grupo Ganesh, destacou o acolhimento do público. “Apresentar um artigo é muito mais tranquilo do que as pessoas imaginam. O público está ali para aprender, não para julgar. Muitos se surpreenderam ao saber que o Ganesh, além de competir em nível nacional e internacional, realiza ações de conscientização para o público geral”, afirmou.

Já Pedro Paffaro, que participou pela primeira vez de um congresso científico, avaliou a experiência como marcante. “Foi muito enriquecedor. O retorno que recebemos ajudou a validar o Dev.Learn. Muitos destacaram a importância social do projeto e como ele aproxima a universidade de alunos do ensino médio”, disse.

Outro trabalho bem recebido foi Promoting Gender Inclusion in Computing: An Experience Report on a National Web Development School for Girls, desenvolvido pelas estudantes Brena Ribeiro e Thaís Lauriano, do Grupo de Alunas de Ciências Exatas (Grace), em parceria com a professora Lina Garcés. O projeto envolveu 19 monitores, duas turmas, aulas gravadas e monitorias, alcançando alunas de diversas regiões do país. “Participar do WebMedia foi extremamente enriquecedor. Identifiquei oportunidades de parceria e pontos de melhoria para nosso curso”, relatou Brena.

Para Kamila Rios, os reconhecimentos reforçam o amadurecimento das ações extensionistas no ICMC. “Vejo a extensão ganhando estrutura e ocupando espaços importantes. O WebMedia mostra que estamos no caminho certo e que é possível ir além”, concluiu a docente.

Leia Também