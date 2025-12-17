Exposição sobre direitos humanos atende adolescentes de São Carlos em ação do Memorial da Resistência

Crédito: Marcelo Machado/Fundação CASA

Adolescentes de São Carlos que cumprem medidas socioeducativas estão entre os beneficiados pela exposição itinerante “Direitos Humanos e Democracia: Educar para a Cidadania”, inaugurada na última quarta-feira (10), no Dia Internacional dos Direitos Humanos, na Fundação CASA, em Ribeirão Preto. A mostra poderá ser visitada até 30 de janeiro de 2026.

A iniciativa é realizada pelo Memorial da Resistência, museu vinculado à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação CASA. Ao todo, cerca de 200 adolescentes atendidos em oito centros socioeducativos da região e aproximadamente 100 servidores da instituição terão acesso à exposição.

Além de jovens de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Franca e Araraquara, a ação contempla diretamente adolescentes atendidos em São Carlos, reforçando o acesso à cultura e à educação em direitos humanos também no município.

A exposição reúne nove ilustrações em linguagem lúdica e de cordel, assinadas pelo artista João Galera, que abordam temas centrais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como saúde, trabalho, cidadania, participação social e comunicação não violenta. As obras são acompanhadas por trechos do documento da ONU e frases inspiradas no texto Ser Humano é, do escritor e ilustrador Fábio Sgroi.

Segundo a equipe organizadora, a proposta da itinerância é ampliar o alcance das ações educativas do Memorial da Resistência, levando o debate sobre direitos humanos a municípios distantes da capital paulista, como São Carlos. A iniciativa busca contribuir para a formação cidadã dos adolescentes, promovendo reflexão sobre democracia, justiça, memória e direitos fundamentais.

Antes da abertura da mostra, servidores da Fundação CASA da região participaram de uma formação específica, para atuarem como facilitadores durante as visitas guiadas com os adolescentes. Profissionais das áreas pedagógica e de segurança estiveram envolvidos na capacitação.

A coordenadora do Programa de Ação Educativa do Memorial da Resistência, Aureli Alves de Alcântara, destacou que educar para os direitos humanos é essencial para que os jovens compreendam que esses direitos são universais. Já a direção regional da Fundação CASA ressaltou a importância do conhecimento e da defesa dos direitos humanos no processo socioeducativo.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, afirmou que a exposição reforça uma parceria iniciada em 2018 com o Memorial da Resistência, proporcionando aos jovens atendidos — incluindo os de São Carlos — experiências culturais que fortalecem o reconhecimento da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa.

As ilustrações de João Galera foram criadas originalmente em 2021 para o Caderno de Experiências do Curso Intensivo de Educação em Direitos Humanos: Memória e Cidadania, publicação desenvolvida pelo Memorial da Resistência.

