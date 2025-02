Exposição destaca artigos científicos mais citados do ICMC

A Biblioteca Achille Bassi funciona de segunda a sexta, das 8 às 21h30 e, aos sábados, das 9 às 12 horas | Foto: Reprodução site ICMC -

As pesquisas desenvolvidas no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, têm ganhado destaque internacional e influenciam o avanço do conhecimento em diversas áreas. Para evidenciar esse impacto, a exposição ICMC Highly Cited and Hot Papers reúne artigos científicos dos pesquisadores do Instituto que figuram entre os 1% mais citados dentro de sua área e ano de publicação.

Nesta 9ª edição da exposição, que fica em cartaz até dia 11 de abril na Biblioteca Achille Bassi, três artigos aparecem pela primeira vez. São pesquisas dos professores João Luís Rosa, Seiji Isotani e Diego Amancio, que agora se somam ao seleto grupo de publicações altamente influentes.

A iniciativa busca valorizar a contribuição dos pesquisadores do ICMC e incentivar a comunidade acadêmica a explorar esses estudos que têm impactado significativamente em suas respectivas áreas. Para esta edição, foram considerados os artigos publicados entre novembro de 2023 e outubro de 2024.

A seleção desses artigos foi feita pela equipe da Biblioteca, que utilizou a ferramenta Essential Science Indicators (ESI), analisando indicadores científicos a partir da Web of Science, e classificando os highly cited papers — aqueles que figuram entre as mais referenciadas. O campo de pesquisa indicado representa a área de

conhecimento do periódico científico em que o artigo foi publicado, e não necessariamente a principal área de conhecimento do pesquisador.

A versão online dos artigos selecionados, que abrangem diferentes áreas do conhecimento como Ciência da Computação, Física, Matemática e Neurociência, pode ser acessada a seguir. Para visualizar o texto completo, é necessário estar conectado a um IP da USP ou de instituições com acesso ao Portal de Periódicos CAPES.

