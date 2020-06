Exponencial Cursos, a única Escola 4.0 do Brasil chega em São Carlos

A Franqueada Michele, está trazendo para São Carlos e região a Franquia Exponencial Cursos, única escola 4.0 do Brasil. O foco é atender crianças e jovens oferecendo os cursos de Robótica e Programação, Desenvolvedor de Games, Empreendedorismo e educação financeira e Matemática.

A novidade é que a Michele com sua longa experiência em educação e sua formação como engenheira, oferece os cursos aos alunos de maneira individualizada no conforto da residência do aluno, ou em pequenos grupos. Neste momento em que as crianças e jovens estão em casa é ideal para que elas possam realizar uma atividade e conceber um novo aprendizado.

Somos uma escola digital e estudamos profundamente as 5 principais habilidades exigidas para os novos profissionais do mundo 4.0! Ensinamos a educação de base, humana e tecnológica. Venha estudar em uma escola inovadora e com cursos que potencializam de verdade o seu futuro.

Ao final de cada curso na Exponencial, além do Certificado, os alunos também recebem um Troféu moderno e impresso em Impressora 3D! Simplesmente demais!