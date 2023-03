Expo irá mostrar o talento do público LGBTQIA+ em São Carlos

SIGA O SCA NO

Evento cultural LGBTQIA+ promete agitar São Carlos com muita arte e muito som - Crédito: Divulgação

São Carlos terá no dia 26 de março, domingo, a sua Primeira Expo De Arte LGBTQIA+, que acontecerá a partir das 13h no Parque do Kartódromo.

Durante o período do evento, os talentos do público LGBTQIA+ poderão ser apreciados pelos presentes. A inscrição (até o dia 20 de março) dos interessados em participar é grátis e podem ser feitas pelo e-mail apoglbtsaocarlos@gmail.com. Deverá ter o nome completo da pessoa, RG, cidade e bairro e o tipo da arte.

“Todos, todas e todes estão convidados. Leve a sua arte, seu trabalho, sua empresa, seu estande, sua lojinha, artesanato, DJs, músicos, performance, dança. Inscreva-se, é grátis”, disse Emerson Pavani, presidente da APOLGBT São Carlos, promotora do evento.

Pavani disse em entrevista ao São Carlos Agora que a exposição foi criada para todos os empreendedores individuais como forma de ajudar na economia e também a finalidade é dar visibilidade ao público LGBTQIA+. “Queremos ter a oportunidade de incluir as pessoas no mercado de trabalho”, ponderou.

De acordo com ele, o público estimado é de aproximadamente 500 pessoas. “Podem ser exposto todo tipo trabalho feito manualmente (artesanatos) e também os artistas locais poderão apresentar seus trabalhos em nosso palco”, comentou.

Pavani afirmou ainda que haverá na Expo de Arte LGBTQIA+ terá shows, espaço gourmet e muita música.

