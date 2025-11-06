Expo EJA 2025 reúne municípios da região em Mostra de Saberes e Arte em São Carlos

Nesta sexta-feira (07/11), São Carlos sediará a Expo EJA 2025 – Mostra Dialógica de Saberes e Arte, um evento que promete reunir educadores, estudantes e representantes de diversos municípios em uma celebração da Educação de Jovens e Adultos. A atividade será realizada no salão da Associação dos Engenheiro, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), a partir das 19h, e destacará práticas pedagógicas, manifestações culturais e experiências de aprendizagem construídas ao longo do ano.

O encontro, que reúne manifestações artísticas, práticas pedagógicas e rodas de diálogo, contará com a participação de estudantes e educadores de diversos municípios da região, incluindo Araraquara, Limeira, Gavião Peixoto e Itirapina. A proposta é promover um espaço de troca de experiências, valorizando os saberes construídos ao longo do ano letivo por alunos da EJA.

Segundo Maria Alice Zacharias, chefe de seção de Educação de Jovens e Adultos na Secretaria da Educação, e também articuladora regional do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação profissional da EJA, a mostra está alinhada com três importantes frentes de atuação educacional: o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), ao qual São Carlos aderiu recentemente; o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (Mova); e as ações locais de qualificação profissional voltadas à superação do analfabetismo.

“A Expo EJA é mais do que uma exposição. É um momento de celebração da trajetória dos estudantes, que compartilham seus talentos, histórias e conquistas. Teremos apresentações culturais, trabalhos autorais e práticas pedagógicas que refletem o compromisso dos educadores com uma educação transformadora”, destacou Maria Alice.

A entrada é gratuita e aberta ao público. Educadores, familiares e interessados na temática da EJA são convidados a prestigiar o evento.

