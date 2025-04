Experiência como cientista de dados é tema de palestra da USP São Carlos

Inspiração, tecnologia e carreira em pauta: não perca a palestra com Rodrigo Mello no ICMC - Crédito: Divulgação

O que faz um cientista de dados se destacar no mercado? Como aplicar o conhecimento técnico para resolver desafios reais? E quais caminhos profissionais podem abrir portas para quem deseja atuar na área? Essas são algumas das perguntas que serão discutidas na palestra Minha experiência como cientista de dados no mercado, ministrada por Rodrigo Mello, especialista sênior em aprendizado de máquina no Mercado Livre.

O evento gratuito será realizado no dia 23 de abril, a partir das 10h10, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. A atividade também será transmitida ao vivo pelo canal ICMC TV no YouTube.

Professor da USP até 2021, Rodrigo compartilhará sua trajetória profissional e as escolhas que o levaram a atuar em uma das maiores empresas de e-commerce da América Latina. Durante a palestra, ele abordará como a prática influenciou sua carreira, de que forma a ciência de dados e o aprendizado de máquina são utilizados no Mercado Livre, além de apontar tendências em inteligência artificial e sistemas de busca e a importância do conhecimento aplicado no mercado corporativo.

Para participar, presencialmente ou virtualmente, é necessário se inscrever previamente por meio deste link: https://icmc.usp.br/e/dbf6a. Os participantes online receberão o link de acesso por e-mail.

A iniciativa faz parte do ciclo de atividades de extensão organizado pelos alunos da disciplina Informação Profissional em Ciência de Dados, ministrada pelo professor Rodolfo Ipolito Meneguette. Os estudantes são responsáveis por realizar a ação, recepcionar e dialogar com o público, que poderá avaliar a iniciativa no final do evento. A proposta é, a partir das avaliações coletadas, aprimorar as próximas atividades a serem oferecidas à população, de forma a atender aos interesses da comunidade são-carlense que deseja conhecer mais sobre um campo que está em plena expansão, a ciência de dados.

