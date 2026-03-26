Novas alas do HU - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) recebeu, na tarde desta quarta-feira, 25 de março, investimentos de R$ 33,9 milhões. O anúncio da liberação das verbas foi realizado pessoalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participou da inauguração de novas áreas da unidade, integrante da rede federal de ensino e assistência do SUS. O Hospital Universitário atende a uma demanda regional de cerca de 400 mil habitantes, abrangendo seis municípios.

Esta foi a segunda visita de Lula a São Carlos como presidente da República. A primeira ocorreu em 2005, durante seu primeiro mandato, quando lançou a pedra fundamental do HU, então chamado de Hospital Escola.

A ampliação do hospital foi viabilizada com investimentos que incluem R$ 25,6 milhões do Novo PAC, além de R$ 5,8 milhões da Rede Ebserh e R$ 2,5 milhões provenientes de emenda parlamentar.

Durante a solenidade e visita ao hospital, foram entregues 32 novos leitos de Clínica Médica e Cirúrgica, 10 novos leitos de UTI, 10 leitos do Hospital Dia e duas novas salas cirúrgicas. O presidente Lula destacou a importância dos investimentos em saúde e educação.

“Quando você governa, tem que tomar decisões todo santo dia. Quando eu converso com o ministro da Fazenda, tenho que dizer para ele que a gente não pode economizar em tal coisa e que a gente precisa apenas mudar a nomenclatura. Investir em universidade, investir na Saúde, na Educação não pode estar na rubrica de gasto, tem que estar na rubrica de investimento. Investimento precioso”, afirmou.

Lula esteve em São Carlos acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e do ministro da Educação, Camilo Santana, além de outros integrantes do governo.

Também participaram da solenidade o prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), o vice-prefeito Roselei Françoso (MDB), o presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, os ex-prefeitos Newton Lima e Oswaldo Barba, e os vereadores Lineu Navarro e Raquel Auxiliadora, ambos do PT, e Djalma Nery (PSOL).

INVESTIMENTOS – Durante a solenidade, também foram anunciados investimentos adicionais na área da saúde, com o fortalecimento da rede de hospitais universitários federais no âmbito do SUS. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a empresa Ebserh passa a ser denominada HU Brasil.

Por sua vez, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o curso de Medicina da UFSCar, criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conquistou o 1º lugar na primeira edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) 2025, divulgada em janeiro de 2026, com nota máxima (conceito 5).

Segundo o governo, R$ 1,3 bilhão serão destinados à ampliação e qualificação da oferta assistencial em média e alta complexidades, sendo que R$ 100 milhões serão aplicados em ações complementares de estruturação, com R$ 3,8 milhões destinados diretamente à UFSCar.

O ministro Padilha ressaltou a importância do investimento governamental na universidade. “Faltava para esta universidade ter um hospital mais completo para que seus alunos possam fazer todo o curso de graduação aqui dentro deste próprio espaço do hospital”.

Padilha acrescentou ainda que “mais do que a estrutura, mais do que o investimento, são R$ 32 milhões que estamos comemorando aqui em equipamentos, estrutura e recursos do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação”.

O ministro revelou também que sua pasta investirá mais R$ 10 milhões nas reformas ainda necessárias no hospital de São Carlos. Segundo ele, será construída uma maternidade na unidade e, em breve, os centros cirúrgicos estarão aptos a realizar transplantes de órgãos.

(Com informações da Agência Brasil)

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