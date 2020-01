Expansão da Rede Municipal de Ensino ultrapassa 29% e já atende mais de 19 mil alunos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta quinta-feira (9/1/2020), na Fundação Educacional São Carlos (FESC), mais uma reunião com os 100 novos funcionários que foram contratados, por meio de concurso público, para os empregos de diretor de escola, diretor adjunto, supervisor de ensino e coordenador pedagógico.

O prefeito Airton Garcia, juntamente com o secretário de Educação, Nino Mengatti e a equipe pedagógica da pasta, fez a abertura da reunião dando boas vindas aos profissionais que agora integram a rede municipal de ensino. “Investimos quase 30% do orçamento na área da educação, percentual maior do que a lei estabelece, que é de 25%, sem contabilizar gastos com a merenda e uniformes, porém o mais importante são os profissionais que fazem parte da nossa rede. Contamos com o trabalho e a dedicação de todos vocês”, ressaltou Airton Garcia.

Já Nino Mengatti fez uma apresentação mostrando o tamanho da rede de ensino em números. Em 2020 serão atendidos mais de 19 mil alunos nas escolas municipais, além de 1.100 crianças matriculadas nas instituições conveniadas que são mantidas pela Prefeitura de São Carlos. Em 2017 na educação infantil eram atendidos 8.644 alunos. Esse ano são mais de 12.200 alunos, um aumento nesse período de 41,9%.

Já no ensino fundamental eram atendidos 5.592 alunos, passando esse ano para 6.283 matriculados, um aumento na rede de 12,4%. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) o aumento no número de vagas foi de 12,6%, passando de 461 alunos para 519.

“No total a expansão da rede municipal de ensino foi de 29,7%. Em 2017 atendíamos 14.697 alunos na educação infantil e no ensino fundamental, hoje são 19.066. Conseguimos, a partir de 2017, abrir 2.060 novas vagas na educação infantil e 527 no ensino fundamental, portanto zeramos o déficit de vagas de 0 a 3 anos e temos mais escolas para inaugurar esse ano”, explicou o secretário de Educação.

Para aumentar o número de vagas foi necessária a ampliação de algumas unidades e a construção de outras como do CEMEI Professora Regina Melchíades no Parque Novo Mundo (260 vagas); CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira no Residencial Eduardo Abdelnur (188 vagas) e o CEMEI Professor Nilson Aparecido Gonçalves no Embaré (188 vagas). Em breve esse número vai ser maior ainda com a inauguração da EMEB Ulysses Ferreira Picollo, com capacidade para mais de 700 alunos, no Eduardo Abdelnur. A Prefeitura também está construindo a EMEB Alcir Afonso Leopoldino, no Araucária, os CEMEIS Flávio Aparecido Ciaco, no Planalto Verde e Renato Jensen no Zavaglia. Em breve inicia a obra de outra escola no Romeu Tortorelli.

O município fornece transporte escolar para 2.642 alunos e oferece 50 rotas no transporte rural atendendo outros 1.140 alunos. Com transporte especial são atendidos 650 alunos.

A rede municipal de ensino possui 28 salas de recursos multifuncionais para a educação especial, sendo 19 instaladas nos Centros Municipais de Educação Infantil, 8 nas Escolas Municipais de Educação Básica e 1 na Educação de Jovens e Adultos.

Mengatti encerrou sua participação apresentando a edição 2019 do Ranking Connected Smart Cities que classificou São Carlos como a 3ª cidade no recorte de Educação. O estudo apontou que a cidade apresentou avanço nos indicadores de Educação, com números superiores às grandes cidades brasileiras, destacando-se o IDEB. A educação municipal em São Carlos alcançou a média de 7 pontos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2017. A meta era em 2021 atingir a pontuação geral de 6,7.

Também participaram da reunião a diretora pedagógica da SME, Cilmara Seneme Ruy, o chefe de gabinete da pasta, Leandro Severo e a equipe de profissionais da área pedagógica da Secretaria, além do diretor presidente da FESC, Fernando Carvalho e o secretário de Esportes e Cultura, Edson Ferraz.

