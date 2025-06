Excelente oportunidade: ponto comercial da Barbearia 7 de Setembro está à venda

Empreendedores e profissionais do ramo da beleza, atenção! Uma excelente oportunidade está disponível no coração da cidade: o tradicional espaço da Barbearia 7 de Setembro, com mais de 8 anos de atuação no mercado, está disponível para passagem de ponto com estrutura completa.

Localizado na Rua 7 de Setembro, nº 2203, em área central e de fácil acesso, o espaço é ideal para quem deseja montar ou expandir seu negócio no setor da beleza ou estética. O ambiente é aconchegante, com decoração rústica e sofisticada, proporcionando uma experiência diferenciada para os clientes.

O espaço conta com seis salas prontas para uso, incluindo:

Bancadas montadas

Piso de madeira

Espelhos

Área de recepção equipada

Se você busca um local estruturado para atender seus clientes ou até mesmo oferecer cursos na área da beleza, essa é a chance ideal.

Interessados podem agendar uma visita e conhecer de perto esse ambiente pronto para uso.

Contato: (16) 99705-3482 ou (16) 99762-3545

Falar com Jefferson ou Daniele.

Não perca essa oportunidade única de investir em um espaço consolidado e bem localizado!

