Ex-trabalhadores da Athenas Paulista esperam pagamento de precatório de R$ 8 milhões

Ônibus da antiga Athenas Paulista. Os ex-funcionários já receberam, no ano passado, uma parcela de R$ 6 milhões e aguardam o pagamento da segunda. - Crédito: arquivo

Cerca de 625 ex-funcionários da Athenas Paulista (antiga Viação Renascença), que atuava no transporte coletivo de São Carlos e encerrou as atividades em 2016, aguardam receber da Prefeitura Municipal de São Carlos a segunda parcela do precatório a que têm direito, e que deve render aos trabalhadores cerca de R$ 8 milhões.

“Os ex-funcionários já receberam, no ano passado, uma parcela de R$ 6 milhões e agora estamos na expectativa do pagamento da segunda parcela. Pode até sair ainda este ano, mas é mais certo que seja realizado em 2026”, afirma Amador Bandeira, advogado do Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário, Urbano, Fretamento e Suburbano de São Carlos. Segundo ele, mais de 450 processos foram protocolados na Justiça do Trabalho, pleiteando direitos não pagos na época, como verbas rescisórias, FGTS em atraso e demais benefícios.

No decorrer dos processos, foram penhorados diversos bens da empresa, que foram a leilão por determinação judicial, como imóveis e a frota de veículos. “Ainda conseguimos penhorar duas ações que a antiga Viação Renascença tinha contra a Prefeitura Municipal, sendo deferido pela juíza da Vara da Fazenda que, quando da liberação dos precatórios, estes fossem transferidos para a Justiça do Trabalho e liberados aos trabalhadores”, explicou, ressaltando que o pagamento ocorre por precatório por se tratar de ação contra o município.

De acordo com Bandeira, o sindicato da categoria “trabalha arduamente na arrecadação de bens para garantir o pagamento”. No caso da liberação do precatório, será preciso aguardar a lista de pagamentos e, assim que o valor for liberado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será transferido diretamente para a conta judicial da Justiça do Trabalho de São Carlos, que fará o rateio para liberação aos ex-empregados.

