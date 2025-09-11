(16) 99963-6036
quinta, 11 de setembro de 2025
Cidade

Ex-prefeito Airton Garcia sofre parada cardíaca e é internado em estado grave

11 Set 2025 - 08h45Por Da redação
O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, de 75 anos, passou mal na manhã desta quinta-feira (11) em sua residência, localizada no condomínio Jardim Sabará. Ele foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com informações apuradas pelo São Carlos Agora, Garcia sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas conseguiram reanimá-lo e o encaminharam à Santa Casa de São Carlos, onde permanece internado e recebendo cuidados médicos intensivos. Mais informações em breve. 

