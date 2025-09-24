(16) 99963-6036
quarta, 24 de setembro de 2025
Boletim médico

Ex-prefeito Airton Garcia será submetido a ressonância magnética de crânio

24 Set 2025 - 08h59Por Da redação
Pronto Socorro Santa Casa - Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Ele foi hospitalizado no dia 11 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência e ser socorrido pelo SAMU.

De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (24), o paciente apresenta estado clínico estável. Ao longo do dia, passará por uma ressonância magnética de crânio e seguirá com o tratamento de hemodiálise de rotina.

Airton Garcia está sob cuidados intensivos desde sua entrada no hospital, recebendo acompanhamento constante da equipe médica especializada.

