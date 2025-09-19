(16) 99963-6036
Ex-prefeito Airton Garcia recebe diagnóstico de pneumonia

19 Set 2025 - 08h05
O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital em 11 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo boletim médico, o paciente apresentou quadro febril, e os exames complementares confirmaram o diagnóstico de pneumonia. Diante disso, foi iniciado tratamento com antibióticos.

Ainda conforme a Santa Casa, Garcia também foi submetido ontem a uma sessão de hemodiálise de rotina. Seu estado de saúde continua sob monitoramento da equipe médica.

