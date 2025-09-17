(16) 99963-6036
Ex-prefeito Airton Garcia precisa ser sedado novamente após hemodiálise

17 Set 2025 - 08h02
Airton Garcia - Crédito: divulgaçãoAirton Garcia - Crédito: divulgação

O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital no dia 11 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência e ser socorrido pelo SAMU.

De acordo com boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (17), Airton foi submetido ontem a uma sessão de hemodiálise. Após o procedimento, precisou ser novamente sedado.

Apesar de o quadro ser considerado estável, o estado de saúde do ex-prefeito continua grave, motivo pelo qual permanece sob cuidados intensivos.

