(16) 99963-6036
sábado, 13 de setembro de 2025
Cidade

Ex-prefeito Airton Garcia permanece internado na UTI em estado grave

13 Set 2025 - 08h03Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeito Airton Garcia - Crédito: divulgação/PMSCPrefeito Airton Garcia - Crédito: divulgação/PMSC

O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital na última quinta-feira (11), após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência e ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com boletim médico divulgado na manhã deste sábado (13), às 8h, Garcia permanece em estado grave, entubado e sedado. Apesar da gravidade do quadro, ele apresenta estabilidade clínica e vem respondendo de forma satisfatória ao tratamento instituído pela equipe médica.

Leia Também

Netto Donato abre São Carlos Business Summit
Cidade12h05 - 13 Set 2025

Netto Donato abre São Carlos Business Summit

SAAE emite alerta de baixa reservação de água em São Carlos
Cidade11h12 - 13 Set 2025

SAAE emite alerta de baixa reservação de água em São Carlos

Escola Cônego Manoel Tobias celebra 70 anos de história
Cidade10h37 - 13 Set 2025

Escola Cônego Manoel Tobias celebra 70 anos de história

Árvore "boneco" ganha iluminação e vira atração no Douradinho
Veja vídeo10h23 - 13 Set 2025

Árvore "boneco" ganha iluminação e vira atração no Douradinho

TUSCA Social promove Feira de Profissões "Construindo o Futuro" em São Carlos neste sábado
Cidade10h16 - 13 Set 2025

TUSCA Social promove Feira de Profissões "Construindo o Futuro" em São Carlos neste sábado

Últimas Notícias