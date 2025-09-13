Ex-prefeito Airton Garcia permanece internado na UTI em estado grave

Prefeito Airton Garcia - Crédito: divulgação/PMSC

O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital na última quinta-feira (11), após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência e ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com boletim médico divulgado na manhã deste sábado (13), às 8h, Garcia permanece em estado grave, entubado e sedado. Apesar da gravidade do quadro, ele apresenta estabilidade clínica e vem respondendo de forma satisfatória ao tratamento instituído pela equipe médica.

