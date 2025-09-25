Ex-prefeito Airton Garcia permanece internado na UTI em estado estável

Prefeito Airton Garcia - Crédito: divulgação/PMSC

O ex-prefeito, Airton Garcia, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

Ele deu entrada no hospital no último dia 11 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência. O atendimento inicial foi realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminharam imediatamente ao hospital.

De acordo com o boletim médico divulgado, o paciente encontra-se estável, mas segue sob cuidados intensivos da equipe de saúde.

