(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Cidade

Ex-prefeito Airton Garcia permanece internado na UTI em estado estável

25 Set 2025 - 08h17Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Prefeito Airton Garcia - Crédito: divulgação/PMSCPrefeito Airton Garcia - Crédito: divulgação/PMSC

O ex-prefeito, Airton Garcia, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

Ele deu entrada no hospital no último dia 11 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência. O atendimento inicial foi realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminharam imediatamente ao hospital.

De acordo com o boletim médico divulgado, o paciente encontra-se estável, mas segue sob cuidados intensivos da equipe de saúde.

Leia Também

Rua São Joaquim será interditada nesta quinta-feira para obras do SAAE
Cidade09h52 - 25 Set 2025

Rua São Joaquim será interditada nesta quinta-feira para obras do SAAE

Motoboys de São Carlos adotam câmeras em capacetes como medida de segurança
Cidade08h52 - 25 Set 2025

Motoboys de São Carlos adotam câmeras em capacetes como medida de segurança

Pesquisadores em fotônica de 7 países do Brics visitam a Embrapa Instrumentação nesta quinta
Cidade07h42 - 25 Set 2025

Pesquisadores em fotônica de 7 países do Brics visitam a Embrapa Instrumentação nesta quinta

Fundação da ABASC completa 86 anos
Memória 07h34 - 25 Set 2025

Fundação da ABASC completa 86 anos

UFSCar oferece horta terapêutica para idosos com demência e cuidadores
Cidade20h14 - 24 Set 2025

UFSCar oferece horta terapêutica para idosos com demência e cuidadores

Últimas Notícias