Ex-prefeito Airton Garcia passará por novos exames neste domingo

Prefeito Airton Garcia - Crédito: divulgação/PMSC

O ex-prefeito de São Carlos, Airton Garcia, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa. Ele deu entrada no hospital no último dia 11 de setembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência, sendo socorrido pelo SAMU.

De acordo com boletim médico divulgado na manhã deste domingo (21), o paciente segue estável, ainda em ventilação mecânica. Exames para avaliação neurológica estão programados para hoje, a fim de analisar a evolução do quadro clínico.

