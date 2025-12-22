Ex-paciente da Nefrologia retorna à Santa Casa para levar carinho e esperança aos pacientes

Nesta semana, a Nefrologia da Santa Casa de São Carlos recebeu uma visita especial e cheia de significado. A ex-paciente Ana Carolina Monteiro retornou ao setor vestida de Mamãe Noel para distribuir panetones e chocolates aos pacientes em tratamento, levando uma mensagem de carinho, esperança e empatia.

A ação nasceu ainda quando Ana era paciente da instituição, durante o período em que realizava hemodiálise. Vivenciando de perto a rotina do setor e o impacto emocional do tratamento, ela sentiu o desejo de levar alegria e conforto aos pacientes, ajudando a tornar mais leves as longas horas de sessão. “Ficar tanto tempo na hemodiálise é muito difícil. Qualquer distração era um alívio para nós. A ideia surgiu exatamente disso: passar um pouco melhor o tempo e levar alegria”, relembra.

Ana passou por dois transplantes de rins e realizou quase dois anos de hemodiálise na Santa Casa. Segundo ela, receber o diagnóstico e enfrentar um tratamento tão intenso é um momento que tira o chão do paciente. Nesse contexto, o apoio da equipe, o vínculo com outros pacientes, médicos e colaboradores, além do suporte da família, fazem toda a diferença. “Ter esse respaldo e criar laços aqui dentro contribuiu muito para que eu conseguisse seguir em frente. Retribuir dessa forma não chega nem perto de tudo o que fizeram por mim”, afirmou.

Sensível à realidade de quem ainda enfrenta o tratamento, Ana destacou que as sessões costumam ser longas, durando cerca de três horas, o que torna gestos simples ainda mais significativos. “Eu sei o quanto essas horas podem parecer intermináveis. Já estive ali muitas vezes e sei como um gesto de carinho, uma conversa ou um sorriso fazem diferença. Fazer a Mamãe Noel todo ano aqui é o mínimo que eu posso fazer por tudo o que vivi”, completou.

A coordenadora da Nefrologia, Stefani Santos, ressaltou a importância da iniciativa e o impacto positivo para pacientes e equipe. Segundo ela, o setor é marcado por vínculos fortes construídos ao longo do tratamento. “Foi um momento muito especial. A Ana reencontrou amigos, pacientes e colaboradores, porque aqui criamos laços que vão além do tratamento. A Nefrologia acaba se tornando uma família, e ações como essa fortalecem ainda mais esse sentimento de acolhimento e humanização”, destacou Stefani.

Para o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, a ação reforça o verdadeiro sentido do cuidado em saúde. “A história da Ana é um exemplo de superação e solidariedade. Ver uma ex-paciente retornar à instituição para levar carinho e esperança a quem está em tratamento mostra que a Santa Casa vai além da assistência técnica, promovendo um cuidado humanizado, baseado na empatia e no acolhimento”, afirmou o provedor.

