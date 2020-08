Ex-aluna do IFSC/USP São Carlos é uma das vencedoras do “Programa para Mulheres na Ciência - 2020”

Crédito: Divulgação

A ex-aluna de mestrado e doutorado do IFSC/USP São Carlos, e atualmente professora do Setor Palotina, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Rita de Cássia dos Anjos, foi a vencedora na área de Ciências Físicas do “Programa para Mulheres na Ciência - 2020”, iniciativa promovida pela L’Oréal Brasil, UNESCO e Academia Brasileira de Ciências (ABC).

Rita de Cássia propôs, em seu trabalho, estudar galáxias Starburst como possíveis fontes de raios cósmicos de altas energias, existindo uma correlação que é medida pelo Observatório Pierre Auger, na Argentina, entre a direção de chegada de raios cósmicos e a direção, no céu, de algumas galáxias Starburst próximas. Neste seu trabalho, Rita de Cássia propõe estudar alguns modelos que confirmem que este tipo de galáxia é um bom candidato a fontes aceleradoras de partículas.

A ex-aluna do IFSC/USP dedica-se ao estudo de raios cósmicos de altíssimas energias desde seu doutorado em nosso Instituto, tendo tido como como seu mestre o docente do IFSC/USP, Prof. Luiz Vitor de Souza Filho.

O projeto premiado de Rita será contemplado com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 50 mil para continuação de seu trabalho.

No site da UFPR, em entrevista, Rita de Cássia dos Anjos não esconde as incessantes lutas que teve que travar enquanto mulher negra e pesquisadora: Ser melhor em um ambiente de trabalho dominado por homens não é fácil, e ser negra, hoje, é estar ali sozinha. Tenho uma grande missão neste sentido: incentivar a participação de meninas e de negros. Só diminuiremos o racismo quando ser negro for algo normal em qualquer ambiente”, salienta a pesquisadora (acesse o link https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/professora-do-setor-palotina-e-uma-das-vencedoras-do-premio-para-mulheres-na-ciencia-2020/?fbclid=IwAR2uIbOZMoPmKOLFP_x-ftdqJ5orWa0QMCoJLECbSa8lmsNUznMBr7BOHVw).

Rita de Cássia dos Anjos possui graduação em Fisica Biológica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2007) e mestrado (2009) e doutorado (2014) em Física pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).

Desde agosto de 2014 é professora doutora da Universidade Federal do Paraná, no Setor Palotina. Trabalha com raios cósmicos de energias acima de 1EeV (Observatório Pierre Auger) e energias entre 10GeV e 100TeV (Cherenkov Telescope Array - CTA).

Tem experiência na área de Física, com ênfase na propagação de raios cósmicos e interações de partículas e raios gama, Estudo da Equação de Schrödinger (Fokker Planck) e modelos integráveis.

Rita é membro do Observatório de Raios Cósmicos Pierre Auger, em Malargue, na Argentina, desde 2014 e membro do Observatório Cherenkov Telescope Array - CTA desde 2015 (Lattes).

O IFSC/USP manifesta seu orgulho pelo sucesso alcançado por esta “prata da casa”, parabenizando Rita de Cássia pelo prêmio conquistado. (Rui Sintra - IFSC/USP)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também