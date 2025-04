Evento solidário no Bicão promete alegrar a criançada com ovos de Páscoa, pipoca e diversão

Ovos de Páscoa -

A comunidade está se unindo para realizar uma verdadeira festa para as crianças! No próximo evento, que acontecerá na sede da Torcida Sancalouco, localizada no Parque do Bicão, será distribuído um total de 378 ovos de Páscoa, além de pipoca, refrigerante e pintura facial para a garotada.

A ação solidária acontecerá das 10h às 14h, e promete ser um momento de muita alegria, brincadeira e união para as famílias da região.

A organização pede o apoio de todos:

"Família, vamos compartilhar para fazer uma festa bonita para as crianças!"

O evento está sendo promovido com carinho por voluntários da Torcida Sancalouco, que reforçam a importância da participação da comunidade tanto na divulgação quanto na colaboração com doações e presença.

