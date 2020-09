Evento solidário irá ajudar gatinhos abandonados em São Carlos

Crédito: Divulgação

Uma campanha com delícias veganas irá ajudar o Gatil Little Cat. Trata-se do Yacatssobahh + Donncats, que será realizado no dia 25 de outubro, domingo. As retiradas serão realizadas das 11h às 13h na rua Gastão Vieira, 811, no Jardim Santa Felícia.

As encomendas poderão ser feitas até o dia 20 de outubro e informações sobre a ação solidária poderão ser obtidas com a voluntária Vanessa Souza pelo fone (WhatsApp) 16 99398-9737.

A ação solidária foi criada uma vez que o Gattil passa por dificuldades em época de pandemia da Covid-19 e os recursos adquiridos será destinado para a compra de ração para os gatos abandonados e/ou vítima de maus tratos e pagamento de clínicas veterinárias.

CARDÁPIO: YAKISSOBA VEGANO

SABOR 1 - Frango vegetal (PTS): Ingredientes: Macarrão para yakissoba sem ovos, brócolis, couve flor, repolho, cenoura, ao molho tradicional de choyo.

SABOR 2 - Cogumelos defumados: Ingredientes: Macarrão para yakissoba sem ovos, acelga, cenoura, vagem, ao molho com amendoim.

GUARNIÇÃO: um sunomono agridoce de pepino japonês (embalagem 100 ML).

VALOR: R$ 35,00

(Guarnição acompanha todos os pratos).

SOBREMESA: DONNUTS VEGANOS

MASSA: Baunilha

COBERTURA: chocolate meio amargo, glacê branco, glacê saborizado de morango, açúcar e canela.

CONFEITOS: Granulado Tradicional ou Colorido.

VALOR: R$ 10,00 (2 unidades)

